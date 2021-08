ÜRO esitleb esmaspäeval uut kliimaraportit

Teadus ja maailm on alates 2014. aastast märkimisväärselt muutunud, muu hulgas on tänu tehnoloogia arengule paranenud teadlaste võime kliimamuutuse mõju hinnata ja selle edasist kulgu ennutada.

«See (raport) on seni kõige karmim hoiatus, et inimkäitumine kiirendab murettekitavalt globaalset soojenemist ja seetõttu on COP26 hetk, mil me peame asju õigesti tegema,» ütles COP26 president Alok Sharma nädalavahetusel.