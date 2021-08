Snickersit kritiseeriti homofoobse reklaami eest

Hispaania võrdõiguslikkuse minister Irene Montero säutsus Twitteris: «Küsin endalt, kellele võis tunduda hea mõte kasutada homofoobiat äristrateegiana.» Ta lisas: «Meie ühiskond on mitmekesine ja tolerantne.»

Snickers tunnistas, et tegu oli homofoobse reklaamiga.

Lesbide, geide ja biseksuaalide kogukond Hispaanias säutsus neljapäeval Twitteris, et on kahetsusväärne, et ettevõtted jätkavad stereotüüpide ja homofoobia säilitamist. «Kui vajate järgmisel korral koolitust, oleme siin, #Snickers,» lisasid nad.