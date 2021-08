Arvatav kirikupõletaja tappis Prantsusmaal katoliku preestri

«Toetame täielikult meie riigi katoliiklasi pärast preestri dramaatilist mõrva Vendée departemangus,» kirjutas siseminister Gerald Darmanin Twitteris, öeldes, et suundub sündmuskohale.

Juurdlusele lähedase anonüümsust palunud allika sõnul oli Mortagne-sur-Sevre'i linna politseisse läinud mees tunnistanud üles preestri tapmise. Mees oli juba 2020. aasta juulis Nantese katedraali põlenguga seoses kohtuliku kontrolli all, märkis allikas.

Allikas lisas, et 60 -aastane preester oli meest oma kirikus vastu võtnud juba mitu kuud.

Emmanuel A. nimeline mees oli varem tunnistanud üles Nantes'i gooti katedraali süütamise, mis kohutas Prantsusmaad 18. juulil 2020. Esialgu võeti ta vahi alla, kuid vabastati hiljem kohtuliku kontrolli all.

Parempolulistide liider Marine Le Pen, kes süüdistab valitsust sisserännet puudutavas nõrkuses, püüdis juhtunust kinni haarata, öeldes, et Prantsusmaal «on võimalik olla ebaseaduslik sisserändaja, süüdata katedraal, mitte lasta end välja saata ja seejärel tappa preester».

Darmanin süüdistas teda kohe «poleemika algatamises fakte tundmata», öeldes, et meest ei saa Prantsusmaalt välja saata seni, kuni ta on kohtuliku kontrolli all.