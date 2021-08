Eilsest peavad prantslased ette näitama tervisepassi, et nautida tavapäraseid tegevusi, nagu hommikukohvi rüüpamine kohvikus või reisimine kaugsõidurongis. President Emmanuel Macroni sõnul on vaktsineerimata inimestele kehtestatud piirangud vajalikud, et vähendada nakatumisi ja suurendada kaitsepookimiste arvu.