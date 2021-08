ÜRO Valitsustevaheline Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) märkis, et Maa keskmine temperatuur soojeneb 1,5 kraadi võrra tööstuseelsest tasemest ilmselt aastaks 2030 ehk kümme aastat varem, kui ennustati vaid kolm aastat tagasi.

Raportis tuuakse välja tõendikuhi, mis osutab riikide senisele hooletusele, mis on kaasa toonud enneolematu ja ohvriterohke looduskatastroofide rea. Ainuüksi sel suvel on tabanud maailma asfalti sulatavad kuumalained Kanadas, tänavaid jõgedeks muutvad uputused Hiinas ning ohjeldamatud maastikupõlengud Kreekas ja Californias. Raportis toonitati, et maailm peab nüüd valmistuma aina hullemateks katastroofideks.