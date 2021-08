Põhja-Korea hurjutas Lõuna-Korea ja USA ühisõppusi

Kim hoiatas, et Põhja-Korea teeb tõsist tööd oma ennetava löögivõime suurendamiseks.

Kim Yo Jongi avaldus tuli kohe pärast seda, kui Lõuna-Korea meedia teatas, et liitlasväed alustavad teisipäeval neljapäevast eelõpet, enne 16.-26. augustini toimuvaid ühisõppusi.

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) ennustas eelmisel kuul, et Põhja-Koreal tuleb tänavu umbes 860 000 tonnine toidupuudujääk ning ränk puudus võib alata juba augustis.

Põhja-Korea juht Kim Jong-un möönis juunis, et et olukord toiduga on muutunud pingeliseks ja inimestel tuleb valmistuda riigi ajaloo kõige hullemaks perioodiks.