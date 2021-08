Austraalia keeldus ÜRO kliimaraporti järel kliimaeesmärke seadmast

ÜRO avaldas esmaspäeval šokeeriva kliimaraporti, kus hoiatati, et katastroofiline kliimamuutus leiab aset seni oodatust palju kiiremini. Peaminister Scott Morrison ütles raporti järel, et ei sea riigile kindlat eesmärki jõuda süsihappegaasi emissiooni netonullini.

Austraalia on kliimakriisi eesrindel, kuivõrd see on üks maailma suuremaid fossiilsete kütuste eksportijaid, aga ka ägenevate looduskatastroofide ohver.