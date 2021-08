Vene opositsioonipoliitiku Šlosbergi kanditatuur tühistati

Šlosberg on Jabloko partei üks tuntumaid tegelasi ja piirkondlik seadusandja, kes on aastaid avalikult kritiseerinud Venemaa valitsust.

Lisaks Šlosbergile keelati kandideerida ka tema erakonnakaaslasel Nikolai Kuzminil. Mõned Lääne-Venemaa poliitikud on sõnanud, et Kuzminit ja Šlosbergi ei soovita valimistel näha, sest nad toetavad vangistatud opositsioonipoliitikut Aleksei Navalnõit. Viimase tegevus on kuulutatud aga äärmuslikuks.