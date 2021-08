LAVi endine president Zuma viidi haiglasse

​Parandusteenistuste osakond ütles, et rutiinne vaatlus vanglas ajendas ametivõime viima Zuma haiglasse täiendavaks uurimiseks. Ka Zuma sihtasutus tviitis, et ta on haiglas rutiinse iga-aastase kontrolli tõttu. «Pole vaja muretseda, /.../ veel,» vahendab Reuters.