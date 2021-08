Läti valitsus kuulutas Valgevene piiril välja eriolukorra

Valitsuse otsus näeb ette, et piirivalve, relvajõud ja politsei peavad kasutama ettenähtud protseduure ja vahendeid, et heidutada isikuid Läti-Valgevene piiri ületamast.

Ta märkis taas, et suureneva rändevoo ja COVID-19 epideemia ohuga on Läti piirivalve oma migrantide laialipaigutamise võimalused ammendanud, seetõttu tuleb püstitada telklinnakud. Algul rajatakse need piiritaristu lähedale, seejärel, kui valitsus on otsustanud kaasata kriisi lahendamiseks omavalitsused ja relvajõud, võib piiririkkujate majutamiseks kasutada muid struktuure, ütles Pujats.