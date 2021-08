Ahistamises süüdistatav New Yorgi kuberner Andrew Cuomo astus tagasi

«Ma arvan, et antud asjaoludel on parim, mis ma praegu teha saan, kõrvale astuda ja lasta valitsus tagasi valitsemise juurde,» ütles Cuomo. «Minu tagasiastumine jõustub 14 päeva pärast.»

63-aastane Cuomo eitab naiste seksuaalset ahistamist, milles teda süüdistatakse eelmisel nädalal avaldatud New Yorgi peaprokuratuuri raportis.

Cuomo lisas, et ilmselt ei tajunud ta, kuhu piir on tõmmatud. «Oma mõtteis ei ole ma mitte kellegagi seda piiri ületanud,» kinnitas ta.

New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James ütles eelmisel nädalal juurdlustulemustele viidates, et Cuomo ahistas seksuaalselt praegusi ja endisi New Yorgi osariigi naistöötajaid, puudutades neid soovimatult ja ilma nõusolekuta ning tehes hulgaliselt seksuaalselt kahemõttelise alatooniga vihjeid, mis lõi naiste jaoks vaenuliku töökeskkonna.