Postimees Dublinis ⟩ Brexiti pinged pole Iirimaa saarelt kadunud

Õhus on kütusehais, käib vilgas kauba laadimine, mõnel pool ootavad veoautod järjekordades laevadele pääsemist.

Ei paista, et täitunud oleks Brexiti riskihinnangutes välja toodud halvim stsenaarium, mille järgi oleks Dublini sadamasse üleminekuperioodi lõppedes tekkinud hiigeljärjekorrad Ühendkuningriigist saabuvate veokite kontrollimise tõttu. Hiljuti tõdes sadam, et sõidukite kontrollimiseks eraldatud 15 hektarist maast on kasutuses vaid murdosa, samuti hakkab kaubamaht pandeemia ja Brexiti kiuste taastuma – kardetud kaost vähemalt esialgu saabunud ei ole.