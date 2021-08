Alžeerias on metsapõlengute kustutamisel surma saanud 25 sõjaväelast

Ta avaldas kaastunnet hukkunute omastele, öeldes, et sõdurid said surma, päästes inimesi Bejaiea ja Tizi Ouzou piirkonnas.

Kaitseministeerium teatas varem 18 sõjaväelase surmast esmaspäeva õhtul ning lisas, et sõdurite tegevus päästis 110 inimest leekidest.

Uudisteagentuur APS ütles, et surma on saanud 13 tsiviilisikut, neist 12 Tizi Ouzous.

Sotsiaalmeediasse jõudnud fotodelt on näha tohutuid tulemüüre ja pakse suitsupilvi pealinnast Alžiirist itta jääva Kabylie piirkonna külade kohal metsastel mäenõlvadel.

Metsapõlengud on sel suvel puhkenud ka teistes Vahemere-äärsetes riikides nagu Kreeka, Türgi ja Küpros.

Ilmateenistuse teatel tõusis Alžeerias teisipäeval õhutemperatuur 46 kraadini ning riigis on tõsine veepuudus.

Tulekahjudest on teatatud 14 piirkonnas, kümme kollet asub Kabylie suurima elanike arvuga linna Tizi Ouzou ümbruses.

«Põlengute üheaegne algus on võimatu. Need põlengud on kuritegelikku algupära,» ütles siseminister Kamel Beldjoud televisioonis.