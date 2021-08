Poola võimukoalitsioon mureneb

Gowini lahkumine valitsusest ei tähenda veel selle automaatset kokkuvarisemist, selleks on vaja umbusaldushääletust parlamendis.

Gowini erakonnal on Poola 460-kohalises parlamendi alamkojas 10 kohta ning nende lahkumine võimukoalitsioonist jätaks valitsuse ilma enamusest ja võib sundida seda otsima paremäärmuslaste toetust.

Valitsuse kõneisiku Piotr Mulleri sõnul ei ole ta veendunud, et võimukoalitsioon kaotab enamust.

«Ma olen kindel, et Ühendatud Paremjõududes ja ülejäänud Poola parlamendis on inimesi, kes toetavad kasulikke reforme, mida me pakume,» lausus ta.