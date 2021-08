USA luureametnik: Afganistani langemine Talibanile on mõne kuu küsimus

Taliban kontrollib praegu 65 protsenti Afganistanist ning on juba üle võtnud või ähvardavad vallutada kõiki suuremaid võimukeskusi riigis.

USA ametnik soovis jääda anonüümseks, kuid ütles, et see hinnang võtab arvesse viimaste nädalate sündmusi, mil Taliban on üha kiiremas tempos olulisi sõlmpunkte vallutamas.