Navalnõile esitati uus süüdistus, mis võib tema vangistust pikendada

Vene juurdluskomitee, mis uurib suuri kuritegusid, teatas, et on Kremli kriitiku organisatsioonide uurimise käigus esitanud talle süüdistuse «kodanike õigusi rikkuva vabaühenduse loomises».

Navalnõi Korruptsioonitõrjefond (FBK) ja kohalikud esindused on ebaseaduslikuks kuulutatud. Opositsiooniliider on vanglas, kus kannab kahe ja poole aasta pikkust karistust vanade pettusesüüdistuste alusel.

Teda on varem uuritud mitmel korral, kuid Kremli kriitiku sõnul on need juurdlused olnud poliitiliselt motiveeritud.