Saksamaa rongiliiklust häirib rongijuhtide streik

GDL-i teatel tahetakse rongijuhtidele paremat palgalepet. Nõudmiste seas on 1,4-protsendine palgatõus ja 600 eurone preemia tänavu ning 1,8-protsendine palgatõus tuleval aastal.

Tööseisak mõjutab ka Deutsche Bahni kaubaveotütarfirma DB Cargo tegevust, teatas raudteefirma kolmapäeval, tuues välja ohu, et see viivitab veelgi tarneid äridele, millel on nappust toormaterjalidest ja komponentidest nagu puit, teras ja mikrokiibid.