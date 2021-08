ÜLEVAADE ⟩ Ahistamisskandaalis Cuomo loobus ametist

Veel eelmisel nädalal paistis Cuomo meeskond olevat täies jõus, et pesta puhtaks kuberneri nimi ja jätkata ettevalmistusi 2022. aasta valimisteks, millega kindlustada järjekorras neljas ametiaeg New Yorgi osariigi ülemana. Teisipäeva hommikul ilmus aga mõneti ootamatult otsevideona edastatud teade, et Cuomo lahkub ametist.

21 minutit kestnud pöördumist alustas Cuomo kaitsepositsioonilt, kritiseerides ahistamisskandaalile tõelise hoo andnud osariigi peaprokuröri Letitia Jamesi raportit ja hoiatades New Yorki kallutatuse ja justiitssüsteemi ebaaususe eest. «Ma tõesti usun, et see on poliitiliselt motiveeritud,» lausus kuberner skandaali kohta.