Instagram lisab vihakõne piiramiseks uued funktsioonid

Facebookile kuuluv fotokeskne platvorm teatas, et hakkab rakendama karmimaid hoiatusi, kui inimesed postitavad potentsiaalselt solvavaid kommentaare. Samuti lisatakse uus sõnade peitmise funktsioon, et kasutajatel oleks võimalik filtreerida ahistavaid sõnavõtte.

Uute funktsioonide lisamise eesmärgiks on piirata rassistlikku, seksistlikku ja homofoobset sisu, ütles Instagrami juht Adam Mosseri.

«Meie uurimine on näidanud, et suur osa negatiivsusest avalike isikute suunal pärineb inimestelt, kes tegelikult neid ei jälgi või kes on neid alles hiljuti jälgima hakanud ja kes teatud hetkel hakkavad lihtsalt (negatiivset sisu) lisama,» ütles ta.