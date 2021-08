Saksamaal süstiti arvatavasti tuhandetele inimestele vaktsiini asemel soolalahust

Reuters kirjutas, et õde kahtlustatakse selles, et ta süstis varakevadel - märtsis ja aprillis - Friisimaal ehtsate vaktsiiniannuste asemel inimestesse soolalahust. «Olen sellest juhtumist täiesti šokeeritud,» kirjutas kohalik poliitik Sven Ambrosy ühismeedias.

Kohalikud võimud võtsid ühendust ligi 8600 elanikuga, kelle puhul on alust kahtlustada, et neile Covid-19 vaktsiini päriselt ei manustatudki. Kuigi soolalahus on kahjutu, olid vaktsineerimiskeskuses käijad peamiselt eakad, kellel on ühtlasi suurem oht koroonaviirusesse nakatumiseks.