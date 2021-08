Läti illegaalsetel piiriületajatel varjupaika taotleda ei lase

Ebaseaduslikult riiki sisenevatel isikutel ei lubata piiri ületada, vajadusel võib kasutada jõudu. Pagulaskeskustes viibijatele ei anta võimalust varjupaika taotleda.

«Esialgu reisivad nad peamiselt lennukiga Iraagist. Nad saabuvad lennukiga Minskisse Valgevene turistiviisaga ja seal jagavad neid juba «taksojuhid», nagu nad neid nimetavad. «Taksojuht» on lai mõiste. Minu arusaamise järgi võivad need olla spetsiaalselt koolitatud inimesed, kes neid veavad. Või lihtsalt palgatud, kes täidavad taksojuhi ülesandeid,» selgitas Sileni piiripunkti ülema asetäitja Aleksander Sokolov.

Piirilõike, kust riigipiiri aktiivselt ebaseaduslikult ületatakse, on ainult kaks. Sel nädalal kehtestas Läti eriolukorra kogu piiril, mis tähendab, et kohalikel on keelatud seal isegi seenel käia.

«Alates keskööst oleme teinud intensiivseid toiminguid riigipiiri rikkumiste ärahoidmiseks. Teeme ennetustööd, me ei anna füüsiliselt võimalust piiri ületamiseks. Samuti teavitame neid häälega, et riigipiiri ületamine on ebaseaduslik,» kirjeldas Daugavpilsi piirivalve juht Oleg Jemashov.

Samuti ei anna Läti riik kinni püütud ebaseaduslikele sisserändajatele võimalust taotleda pagulase staatust. Siseminister Maria Golubeva on kindel, et illegaalsete migrantide sissevool on Valgevene võimude hübriidsõda.

Golubeva lisas, et praegu Läti teistelt Euroopa riikidelt, sealhulgas Eestilt, abi ei vaja.