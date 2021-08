Leedu suursaadikul kästi Hiinast lahkuda

Suursaadik oli just Hiina pealinna Pekingisse tagasi sõitnud, kui talle öeldi, et ta peab esimesel võimalusel Vilniusesse naasma.

«Saabusin just Pekingisse, et saada teada, et mul palutakse lahkuda,» ütles naine kolmapäeva hilisõhtul saadetud elektronkirjas uudisteagentuurile AFP.