Iraak on Leedu piirilt kodumaale toonud umbes 370 kodanikku

Sahaf kinnitas, et Iraak kavatseb ka lähitulevikus koju lennutada oma kodanikud, kes on piirile jäänud.

Iraak teatas eelmisel nädalal, et peatab tähtajatult kõik reisilennud Minskisse, sest soovib kaitsta oma kodanikke, kes sattunud «inimsmugeldajate võrgustike ohvriteks». Minskisse võivad lennata vaid tühjad lennukid, et tuua tagasi Iraagi kodanikke.

«Ainsad lennud Valgevenesse on need, millega tuuakse Iraagi kodanikke tagasi. Need lennukid lahkuvad Iraagist ilma reisijateta.»