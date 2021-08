Sahha (Jakuutia) Vabariik, mis on Venemaa suurim ja kõige külmem regioon, on viimastel nädalatel olnud riigis metsatulekahjude keskpunktiks. Seal möllavad tulekahjud on nüüd suuremad kui kõik ülejäänud praegu aktiivsed metsapõlengud Maal kokku.