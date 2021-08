Siberis on lahvatanud üle 190 metsatulekahju, mis on ulatuselt suuremad kui kõik teised metsapõlengud maailmas kokku. Tulekahjude suits ületas teadaolevalt esimest korda ajaloos põhjapooluse ja on ulatunud Mongooliani, teatas NASA. Suitsu oli näha ka Kanadas Nunavutis ja Gröönimaa lääneosas. Venemaal on laialdase suitsu tõttu suletud teid, lennujaamasid ning evakueeritud külasid.