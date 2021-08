Mõni traditsioon on itaallastele püha. Keiser Augustuse ajast (elas aastatel 63 eKr – 14 pKr) pärinev Ferragosto on kindlasti üks neist. Kuigi mõni näeb seda vääramatu õigusena, on teistele see täielik vaimupimedus, mis halvab kogu riigi tegevuse, sest kõik võtavad samal ajal puhkuse välja. Ja seda eriti sellise kriisi keskel.