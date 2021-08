Leedu minister hoiatab kaubavahetuse kahanemise eest Hiinaga

Samas rõhutas ta, et Hiina-Leedu majandussidemed on üsna nõrgad.

«Meil on viiteid tõenäolisest mõjust raudteevedudele, kuid ma ei tahaks süüvida üksikasjadesse. Kui vaadata üldiselt, siis sidemed Hiinaga on muude riikidega ja Leedus kulgevate vedudega võrreldes küllalt nõrgad,» ütles Skuodis neljapäeval ringhäälingule.

Leedu raudtee (Lietuvos geležinkeliai) juht Mantas Bartuška ütles, et mõni rong, mis Leetu Hiinast tuleb, võib põrkuda muredele, kuid need ei ole kuigi suured.

«Esialgu kulgevad Hiina transiitkaubad igati edukalt – Kaliningradi Saksamaa suunal vood isegi suurenevad. On teatavaid ronge Leetu, mis võivad põrkuda raskustele. On üksikuid häireid, kuid need on tühised,» sõnas Batuška.