EL hoiatas Talibani vägivallaga võimu haaramisel isolatsiooni eest

Euroopa Liit (EL) hoiatas neljapäeval Afganistani islamiliikumist Taliban, et vägivallaga riigis võimu haaramisel jäävad nad isolatsiooni.

«Kui võim võetakse jõuga ja islamiemiraat taastatakse, siis seisab Taliban silmitsi mittetunnustamise, isolatsiooni ja rahvusvahelise toetuse puudumisega ehk oodata on konflikti jätkumist ja pikaajalist ebastabiilsust Afganistanis,» ütles ühenduse välispoliitikajuht Josep Borrell.

Saksamaa teatas juba varem päeval, et loobub Afganistani rahalisest toetamisest, kui Taliban seal võimu haarab.

Välisminister Heiko Maas kinnitas ringhäälingule ZDF, et Taliban saab aru Afganistani suutmatusest ilma rahvusvahelise abita toime tulla.

Saksamaa on Afganistani üks suurimaid doonoreid, saates aastas 430 miljoni euro eest abi.

Islamistlik Taliban on võtnud üle politsei peakorteri Afganistani suuruselt kolmandas linnas Herātis ja hõivanud veel ühe provintsipealinna vaid 150 kilomeetri kaugusel pealinnast Kabulist.

Afganistani siseministeerium kinnitas ka, et mässuliste kätte on langenud Ghaznī linn, mis asub Kabuli-Kandahāri maantee ääres ja on oluline ühendus pealinna ning mässuliste tugipunktide vahel lõunas.