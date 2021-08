Türgi põhjaosa tulvades on hukkunud vähemalt 27 inimest

Looduskatastroofide ja eriolukordade agentuuri (AFAD) teatel leidsid päästjad kõige tõsisemalt kannatada saanud Kastamonu piirkonnast veel kümme surnukeha, kokku on hukkunuid nüüd 27.

Bartıni provintsis on endiselt kadunud üks 80-aastane naine, teatasid võimud.

AFAD-i teatel on varisenud ühtekokku viis silda ja kaks on purustada saanud. Sajad külad on elektrita ja teed asulate vahel läbimatud.