Maduro: Venezuela ei allu USA väljapressimisele ega korralda valimisi

Venezuela kannatab ränga majanduskriisi all, mida süvendavad 2018. aasta vaidlusaluste valimiste järel kehtestatud USA sanktsioonid.

Maduro ütles televisiooni vahendusel, et riik läheb kõnelustele «iseseisvalt ja sõltumatult ega allu USA valitsuse väljapressimisele või ähvardustele».

Varem on Maduro öelnud, et taotleb «kriminaalsete sanktsioonide kohest lõpetamist». USA omakorda kinnitas 2019. aastal, et ei pea Madurot valimispettuste tõttu enam legitiimseks presidendiks.