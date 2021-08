Jaakko Kalela: ring sulgus

August on olnud saatuslik kuu Eesti ja Soome diplomaatiliste suhete ajaloos. Soome tunnustas Eesti riiki 1919. aastal ja pidi 1940. aastal kõrvalt vaatama, kui Eesti saatkond Helsingis suleti. Kõik see ja palju muudki juhtus nimelt augustis. Ja täpselt 30 aastat tagasi leppis augusti lõpus taasiseseisvunud Eesti kokku Soomega diplomaatiliste suhete taastamises. Ajalooliste sündmuste dramaatilisus ei lähtunud sellest kahest väikesest vennasrahvast, vaid taust oli sama kui tihti varemgi: suurriikide konkurents võimu ja mõjusfääride pärast. Tänapäeva ELi eurooplane ei pruugi hästi mäletada, millises maailmas me elasime vaid 30 aastat tagasi.