Nausėda: Leedu seimi esised rahutused toimusid välisriikide abil

«Oli silmnähtav, et seda tehakse välisriikide abiga,» ütles riigipea täna Delfi TV-le.

Kuigi Leedu julgeolekuameti juht Darius Jauniškis ütles, et tema ametil puuduvad esialgu andmed riigivastase tegevuse või välisjõudude kohta rahutuste taga, ütles president, et teisipäeval oli «liiga palju kokkusattumisi, et need juhuslikud oleksid».

«Elame hübriidsõja, hübriidrünnakute tingimustes. Need rünnakud tulevad üks teise järel. Me kõik Leedus arvame juba, et migrantide hulga suurenemine on teatavat liiki hübriidrünnak, mida korraldab Valgevene. See rünnak ei ole kusagil lõppenud. See üha jätkub,» ütles riigipea.

«See, mis tol õhtul juhtus, tegelikult oli tol päeval liiga palju kokkusattumusi – nii Valgevene telejaamas kui tolleõhtune usutlus nende tarvis kui rahutused algasid ja järgmisel päeval juba Vene võimuesindajate reaktsioon,» loetles president.

«Lisage veel rahutused pagulaslaagris samal õhtul. Võib sinisilmselt arvata, et need on juhuslikud, kuid arvan, et neis ei ole midagi juhuslikku, vaid osa süsteemsest hübriidrünnakust. Tellijad, arvan, on küllalt silmnähtavad, häda on vaid selles, et vaid isegi mõni meie poliitik osaleb selles ega hinda selle mõju riigi julgeolekule,» rõhutas Nausėda.

Ta lisas niisamuti, et päevane meeleavaldus oli kodanikuseisukoha väljendus, kuid õhtul algas see, «millel puudus igasugune ühendus demokraatia ja oma arvamuse avaldamisega».

«Seda enam, et neid inimesi ei huvitanud kuigivõrd meeleavalduse esimene osa ja seal tõstatatud mured,» lisas Nausėda.

Presidendi sõnul väljendasid meeleavaldajad rahulolematust selle üle, mis tekitab pahameelt kogu maailmas, kuid mõningaid meeleavalduse rõhuasetusi nimetas ta vastuvõetamatuks.