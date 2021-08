Türgi põhjaosa tulvades on hukkunud vähemalt 38 inimest

"Me teeme riigina kõik, mida suudame, nii ruttu kui suudame, ja tõuseme tuhast," lubas Erdoğan.

Looduskatastroofide ja eriolukordade agentuuri (AFAD) teatel on kõige tõsisemalt kannatada saanud Kastamonu piirkonnas hukkunud 32 inimest ja naaberprovintsis Sinopis kuus.

AFAD-i teatel on varisenud ühtekokku viis silda ja kaks on kannatada saanud. Sajad külad on elektrita ja teed asulate vahel läbimatud.