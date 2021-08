BBC ajakirjanik: mulle öeldi, et mind ei lasta enam kunagi Venemaale

«See ei ole altminek viisa uuendamisel, kuigi tehniliselt on see nii. Mind saadetakse välja ja mulle on öeldud, et ma ei saa kunagi tagasi tulla,» rääkis pikaaegne korrespondent BBC Radio 4-le.

Ajakirjanik ütles, et Vene võimude otsus on «isiklikult laastav» ja «šokeeriv».

«See on peaaegu kolmandik mu elust, mis ma olen elanud Venemaal ... Mulle on väga meeldinud üritada maailmale jutustada Venemaa lugu, kuid seda on aina raskem jutustada.»

Rossija 24 teatas reedel allikat avaldamata, et kogenud reporteri ja BBC Moskva-korrespondendi Rainsfordi viisat ei pikendata, kui see augusti lõpus aegub.

Teleajakirhaniku sõnul on samm vastuseks survele, mida Vene meedia Ühendkuningriigis tunda saab.

Rainsford kinnitas samuti, et talle on räägitud vastusammust Briti võimude otsusele mitte pikendada Vene ajakirjaniku viisat.

«90-ndad olid Venemaa jaoks uute ja põnevate vabaduste aeg ning ma leian, et mu siinne ajakirjanikukarjäär on kaardistanud tee, kuidas neid vabadusi on vähendatud, vähendatud ja veel kord vähendatud,» leidis Rainsford.