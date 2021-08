Haiti maavärinas hukkunute arv kasvas 304-le

Riigi tsiviilkaitseagentuur teatas mitu tundi pärast maavärinat, et surmajuhtumite arv kasvas 304-le, algselt teatati 29 surmajuhtumist. Sajad on kadunuks jäänud ning vigastatud. Vähemalt 160 hukkus Haiti Lõunadepartemangus maavärina epitsentri piirkonnas.

Alles 2010. aasta raputusest taastuva Haiti maavärina võimsuseks mõõdeti 7,2 magnituudi. Maavärina epitsenter asus 160 kilomeetrit tihedalt asustatud pealinna Port-au-Prince'i kesklinnast läänes.

«Paljud kodud on hävinud, inimesed on surnud ja mõned on haiglas,» ütles üks kohalik uudisteagentuurile AFP. «Kõik on hetkel tänaval ja tõuked jätkuvad.»

Esimest pikka maavärinat laupäeva hommikul oli tunda suures osas Kariibidel. Haiti edelapoolsaarel purustasid raputused koole ja kodusid, nagu on näha kohalike postitatud fotodelt.

Paljud inimesed on toodud rusude alt välja ja haiglad võtavad jätkuvalt ohvreid vastu, teatas tsiviilkaitse.

Kõige enam kannatada saanud piirkondade haiglatel oli juba varem raskusi erakorralise abi andmisega.

Haitil on välja kuulutatud eriolukord ja USA on teatanud, et Ühendriigid kavatsevad anda saareriigile koheselt abi.

Les Cayes' linnas on näha märkimisväärseid purustusi, sealjuures on kokku varisenud mitmekorruseline hotell. Jérémie linnas Haiti lääneosas on sisse varisenud ühe katedraali katus, sõnas üks kohalik.

Vahetult peale maavärinat andsid USA geoloogid kuni kolme meetri kõrguse hiidlaine hoiatuse Haiti rannikupiirkonnas, kuid hiljem see tühistati.