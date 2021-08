Elevandiluurannikul tuvastati ebolajuhtum

Võimud on juba käivitanud kava, mis näeb ette patsiendiga kokku puutunud isikute tuvastamist ja jälgimist. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel on tegemist esimese ebolajuhtumiga Elevandiluurannikul alates 1994. aastast.

19. juunil kuulutas WHO nelja kuu pikkuse ebolapuhangu lõppenuks Guineas, kus haigus nõudis 12 inimelu. WHO Aafrika haru teatas aga laupäeval, et veel pole mingit tõendusmaterjali sellest, et Elevandiluuranniku juhtum oleks seotud varasema puhanguga Guineas. Võimaliku seose väljaselgitamiseks jätkatakse uurimist.