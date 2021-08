Taliban uhkustab USA-lt saagiks saadud sõjavarustusega

Afganistani suuruselt teise linna Kandahari langemine reedel oli märguanne sellest, et mässulised kontrollivad taas puštude etnilist südamaad.

Talibani laupäeval sotsiaalmeedias jagatud ülesvõttel jalutavad mässulised angaaris USA-s tehtud sõjaväehelikopteri Black Hawk ümber, mis on Afganistani õhujõudude pruunikashallis kaitsevärvis. Eemalt paistab veel teinegi Black Hawk.

Kui aga angaari kõrvale kõnnitakse, on näha kaks Vene sõjaväekopterit.

Ülesvõttel on kuulda, kuidas üks võitlejaist lausub, et lennuväljal on viis kopterit ja mitu lennukit.