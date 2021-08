KOMMENTAARID: Millist mõju avaldab Talibani võidukäik

David French, The French Press

«Ajal, kui ma trükin seda uudiskirja, on Ameerika keset juba nähtud filmi vaatamist. Poliitilised juhid toovad väed kaugest riigist välja, lootes lõpetada ebapopulaarse sõja. Vaenlane, pühendunud lõpmata võitlusele, saab ameeriklaste lahkumisest uut elu ja ründab. Tagajärjed pritsitakse üle maailma meedia – massihukkamised, laste vägistamised ja äärmusreligioosse türanna brutaalne pimedus.

Taliban Kandaharis. FOTO: Scanpix

See on ISISe lugu ja me vaatame reaalajas Talibani osa. Praeguseni on suurem osa siseriiklikust arutelust keskendunud strateegilistele tagajärgedele, mida sõnastatakse külma rahvusliku huvi terminates. Kas lahkumine kahjustab Ameerika julgeolekut? Tõesti, sellele küsimusele olen ma püüdnud vastata artikkel artikli järel, mis on kirjutatud aasta aasta järel.

Minu jaoks on vastus selge – lahkumine kahjustab USAd. See annab jõudu meie vaenlastele. See ei taga mitte ainult võitu, vaid ka territooriumi ja ressursid vaenlasele, kes on juba tõestanud, et ta võib meile anda kõva hoobi kodus.»

Liz Sly, Washington Post

««Mis sai sellest, et «Ameerika on tagasi»?» ütles Tobias Ellwood, kes juhib Briti parlamendi kaitsekomisjoni, tsiteerides Bideni välispoliitilisi lubadusi ehitada taas üles liitlassuhted ja taastada USA maine, mis sai kahjustada Trumpi administratsiooni ajal.

Joe Biden FOTO: SIPA / Scanpix

«Inimesed on hämmingus, et pärast kaht kümnendit nii suurt, kõrgetehnoloogilise jõuga sekkumist nad tõmbuvad tagasi ja annavad põhimõtteliselt riigi tagasi inimestele, keda me läksime alistama,» sõnas ta. «See on see iroonia. Kuidas sa saad öelda, et Ameerika on tagasi, kui meid löövad mässulised, kes pole relvastatud millegi enamaga kui raketiheitjad, maamiinid ja AK47d?»

Sama palju kui tema sõjalised võimekused, on taas ohus USA kümnendeid vana demokraatiate ja vabaduste kaitsja roll, ütles Rory Stewart, kes oli Briti rahvusvahelise arengu minister Theresa May konservatiivses valitsuses. «Lääne demokraatia, mis tundus olevat inspiratsiooniks maailmale, maailma majakas, pöörab oma selja,» ütles Stewart.»

Talibani juht Abdul Ghani Baradar ja Hiina välisminister Wang Yi oma 28. juuli kohtumisel. FOTO: Li Ran / XINHUA / Scanpix

Catherine Philip, The Times

«1990ndal käisid Talibani tegelased Texases kohtumas Ameerika energiafirmade juhtidega läbi Afganistani naftajuhtme ehitamise asjus. Bin Ladeni saabumine 1996. aastal ja Talibani õõvastav reaalsus tegid sellele kõigele lõpu.

Nüüd on platsis uusi mängijaid, kes on moraalselt paindlikumad kui Ameerika, kes toonasel ajastul domineeris.

Hiina, näiteks, on innukas taaselustama pikalt venima jäänud plaane kaevandada Kabulist lõunasse jäävatest otsatutest vasemaardlatest. Afganistani ebastabiilsus on tähendanud, et tema loodusressursse polegi peaaegu ekspluateerima hakatud ja Peking on nende järele näljane. Xinjiangi massilise kinnipidamisprogrammi arhitekte Talibani julmused tõenäoliselt ei heiduta.

20 aastat hiljem on Taliban 2.0 palju osavam oma lugu müüma, kuid mitte miski nende missioonist kehtestada nende väärastunud versioon šariaadist pole muutunud.»

Malala Yousafzai FOTO: Scanpix

Malala Yousafzai, Twitteris