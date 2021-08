USA on oma liitlastega kahe kümnendi jooksul investeerinud miljardeid dollareid, et arendada, treenida ja relvastada Afganistani armeed, eriüksusi ning õhu- ja mereväge. Sellest hoolimata on suur osa riigist langenud Talibani kontrolli alla ja Afganistani julgeolekujõud pole positsioonide kaitsmisega hakkama saanud. Väljaande Foreign Policy hinnangul on selle põhjusteks korruptsioon ja madal moraal.