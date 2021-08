MTÜ Mondo koostööpartnerite tulevik Afganistanis paistab tume

Kuusik-Rajasaare sõnul on tema partnerite väitel käinud Taliban käinud kodudes ja nõudnud vallalisi tüdrukuid oma liikmetele naiseks. Seda hoolimata Talibani enda ametlikest teadetest, et tüdrukud ei pea oma hariduse pärast muretsema.

Kuusik-Rajasaar märkis, et paljud MTÜ Mondo partnerid on põgenenud Kabuli, kuhu Taliban täna sisenes, ning neile on saadetud ähvarduskirju. Hetkel üritab Mondo olla 24 tundi partneritele kättesaadav, samuti on arutluse all, kuidas inimesi evakueerida ja kas neil oleks võimalik Euroopas asüüli taotlema hakata.