ÜRO peasekretär kutsus Talibani üles vaoshoitusele

«Peasekretär Antonio Guterres on eriti mures naiste ja tüdrukute tuleviku pärast, kelle raskelt kättevõidetud õigusi tuleb kaitsta,» seisis ÜRO avalduses.

Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 17.00 New Yorgis asuvas ÜRO peakorteris.

Eesti välisministeerium oli juba varem teatanud, et Eesti peab liitlaste ja ÜRO Julgeolekunõukogu liikmetega New Yorgis intensiivseid konsultatsioone, et kutsuda Afganistani teemal nii kiiresti kui võimalik kokku nõukogu erakorraline istung.