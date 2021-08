«Fakt on see, et me nägime, kuidas see jõud ei ole suutnud riiki kaitsta,» sõnas riigisekretär Antony Blinken CNN-ile, viidates Afganistani riiklikule julgeolekujõule. Kuid ta lisas: «See [tsiviilvalitsuse langemine] juhtus kiiremini, kui me arvasime.»