Talibani eelmise võimuloleku ajal keelati naistel teha tööd ning tüdrukutel omandada haridust. Ka tänavused juhtumid naiste suhtes on varajased märgid sellest, et õigused, mida on Afganistani naised 20 aasta jooksul endale välja võidelnud, võidakse tagasi pöörata.