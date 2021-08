Esmaspäeval võis näha Kabuli lennujaamas, kuidas sajad afgaanid püüavad õhku tõusva USA õhuväe transpordilennuki külge end haakida. Nii mõnelgi see isegi õnnestus, ent päädis lõpuks sellega, et nad kukkusid taevast alla ja said surma. FOTO: AFP/SCANPIX