Väliskomisjon olukorrast Afganistanis: valitsus peab kiirendama oma otsuse langetamist

Komisjoni esimees Marko Mihkelson toonitas, et praeguse olukorra puhul on iga tund tegutsemisega viivitamist kaotatud aeg. «Eesti moraalne ning poliitiline kohustus on toetada kiiremas korras meie afgaanidest koostööpartnereid, kelle elud on ohus ning kes meie poole asüülipalvega on pöördunud või seda lähiajal teevad. Kõige olulisem on anda rahvusvahelist kaitset neile, kes seda hetkel tõeliselt vajavad,» lisas Mihkelson.