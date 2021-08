«Lääneliitlased on seal olnud 20 aastat ja juba on sirgunud terved põlvkonnad noori inimesi, kellele see olukord on täiesti šokeeriv, kuna nad ei ole kunagi elanud Talibani võimu all ja nad on juba harjunud kõigi eelistega, mida loob tsiviliseeritud ja demokraatlik ühiskond,» sõnas Luik Postimehe otsestuudios.