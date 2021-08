Kuus emotsiooni päev pärast Talibani võitu: põgenike meeleheitest lääne vaikimiseni

Eile hommikul hakkasid ringlema jutud sellest, et lennujaamas puhkenud kaoses on avatud tuli ja inimesi maha lastud. Samuti tuli sealt videoid, kuidas inimesi püüti juba trapi ära tõmmanud lennukisse veel sisse sikutada.

Pisarais kaitseminister

Briti kaitseminister Ben Wallace kaotas eile korraks enesevalitsuse, kui tunnistas, et britid ei suuda Afganistanist päästa kõiki, keda tahaksid. FOTO: Lbc Radio/Scanpix

Briti kaitseminister Ben Wallace murdus eile hommikul raadiojaama LBC otse-eetris, kui selgitas, kuidas viimased kaks nädalal on nende Afganistani läkitatud sõdurid oma eluga riskides tegelenud vaid ühe küsimusega: kuidas tuua Ühendkuningriiki seal olevad Briti ametnikud ja kodanikud ning neid aidanud ja seetõttu ohtu sattunud afgaanid.

Wallace’i murdumishetk tuli, kui ta tunnistas, et kõiki praegu päästa ei suudeta. Ta avaldas lootust, et ehk õnnestub osal inimestel järgmiste aastate jooksul ja kolmandate riikide kaudu siiski Afganistanist välja pääseda.

Sandhursti sõjaväeakadeemia vilistlane ja sõjaväelasekarjääri kapteni auastmes lõpetanud Wallace paistis peegeldavat ka frustratsiooni, mida on viimastel päevadel sotsiaalmeedias jaganud Afganistanis teeninud Briti veteranid ja seal lähedasi kaotanud inimesed. Näiteks ühe Helmandis teeninud sõduri Twitterisse postitatud küsimus, kas ta kaotas oma kaks jalga ilma igasuguse põhjuseta.

«Ma olen sõdur. See on kurb. Lääs on teinud, mida ta on teinud. Me peame andma endast parima, et saada need inimesed välja ja täita oma kohustusi. 20 aastat ohvreid. See on, mis ta on,» tõdes Wallace.

USA valik missioon Afganistanis täielikult lõpetada ei meeldinud suurele osale NATO Euroopa liitlastest. Ameeriklasi nimetamata esines Wallace eile kriitilise avaldusega, öeldes, et Afganistanist lahkumine on lühinägelik.

«Kõik me teame, et Afganistaniga pole asi läbi. See on lõpetamata probleem maailmale ja maailm peab sellega tegelema,» lausus ta BBC-le.