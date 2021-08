Facebook keelas platvormil Talibaniga seotud sisu

Taliban on oma sõnumite levitamiseks aastaid kasutanud sotsiaalmeediat. Facebook sõnas, et ettevõttes tegutseb spetsiaalne Afganistani ekspertide meeskond, kes jälgib ja eemaldab Talibaniga seotud sisu.

«Me oleme selle ohtliku organisatsiooni poliitika alusel keelanud neil meie teenuseid kasutada. See tähendab, et me eemaldame [platvormilt] Talibani või temaga seotud kontod,» ütles Facebooki pressiesindaja BBCle.

«Meil on ka spetsiaalne meeskond Afganistani eksperte, kes on emakeelena dari ja puštu kõnelejad ning tunnevad kohalikku konteksti.» Facebook lisas, et see on suureks abiks probleemide tuvastamisele platvormil.

FOTO: Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Ettevõte rõhutas, et reegel kehtib kõikidel Facebooki platvormidel, sh Instagramis ja WhatsAppis. Samas on olnud teateid selle kohta, et Taliban kasutab viimast platvormi suhtlemiseks.