Lõuna-Prantsusmaal evakueeriti maastikupõlengu eest tuhandeid inimesi

«Tuhanded inimesed on ettevaatusabinõuna evakueeritud, kuid ohvreid ei ole. Umbes 750 tuletõrjujat võitleb tulekahjuga, mis on endiselt väga metsik,» ütles ta.

Kustutustöödel Saint-Tropez' kuurorti lähedal löövad kaasa ka tuletõrjelennukid, kuid tingimused on kõrge temperatuuri ja tugeva tuule tõttu keerulised.

Vari departemang kinnitas, et evakueeritud on ka mitu laagriplatsi ning inimestel on palutud vältida ummikute tekitamist Saint-Tropez' lahe kandis.