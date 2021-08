Saksamaa: Taliban muudab afgaanide evakueerimise keerulisemaks

Olukord on (afgaanidele) palju ohtlikum, kuna puuduvad lubadused, et neid lastakse kõikidest Talibani kontrollpunktidest läbi,» ütles Maas EL-i välisministrite kohtumise eel.

USA: Taliban ei ole sekkunud ameeriklaste evakueerimisprotsessi

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja John Kirby kinnitas, et Taliban ei ole vaenulikke samme ameeriklaste evakueerimise takistamiseks astunud, vahendas BBC.

«Nüüd, kui lennuväli on avatud, on meie eesmärk see hoida avatuna,» lausus ka kindralmajor William Taylor.